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Великобританія відмовиться
від російського газу

Великобританія відмовиться від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:15

  lapay написав:Ждете, коли прийдуть ватани до влади?

не важно кто прийдёт к власти, а важно как. до тех пор пока рвущиеся к всласти и пришедшие к ней не будут действовать в рамках законодательства Украины у нас не будет будущего, а украинский народ будет жить плохо...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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