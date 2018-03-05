Відповідний законопроект №8117 зареєстрований у Верховній Раді 14 березня 2018 року.
Дивися повний текст Депутати пропонують посилити санкції проти російських компаній і банків.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:05
Депутати пропонують посилити санкції проти російських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують посилити санкції проти російських компаній і банків.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:05
А тем временем, компания аффилированная с Петро однотуровым, инвестировала в российский Бургер-Кинг)))
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