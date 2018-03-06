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Депутати пропонують посилити
санкції проти російських...

Депутати пропонують посилити санкції проти російських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:05

Депутати пропонують посилити санкції проти російських...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект №8117 зареєстрований у Верховній Раді 14 березня 2018 року.

Дивися повний текст Депутати пропонують посилити санкції проти російських компаній і банків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:05

А тем временем, компания аффилированная с Петро однотуровым, инвестировала в российский Бургер-Кинг)))
artvas71
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:54

это значит останется только один мобильный оператор Life? ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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