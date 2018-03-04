|
|
Генпрокурор анонсував відкриття справи стосовно тендеру...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє розібратися з проведенням тендеру на отримання операторами мобільного зв'язку ліцензій на право розгорнути мобільний зв'язок стандарту 4G.
Дивися повний текст Генпрокурор анонсував відкриття справи стосовно тендеру на зв'язок 4G
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80796
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама