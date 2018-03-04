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Генпрокурор анонсував відкриття
справи стосовно тендеру...

Генпрокурор анонсував відкриття справи стосовно тендеру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:12

Генпрокурор анонсував відкриття справи стосовно тендеру...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє розібратися з проведенням тендеру на отримання операторами мобільного зв'язку ліцензій на право розгорнути мобільний зв'язок стандарту 4G.

Дивися повний текст Генпрокурор анонсував відкриття справи стосовно тендеру на зв'язок 4G.
R2
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