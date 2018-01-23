Правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання коштів державного бюджету і знайшли осіб, які її організували.
Дивися повний текст Поліція викрила злочинців, які привласнили 11 млн гривень держбюджету.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:32
Поліція викрила злочинців, які привласнили 11 млн...
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Дивися повний текст Поліція викрила злочинців, які привласнили 11 млн гривень держбюджету.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:32
Ой удивили. Вы проверте Черкасский ЧЕЛУАШ. Как тендеры выйграли, сколько потратили, как эффективно. И проверте почему у мера новый джип, а дороги нечищенны всю зиму...
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