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Поліція викрила злочинців,
які привласнили 11 млн...

Поліція викрила злочинців, які привласнили 11 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:32

Поліція викрила злочинців, які привласнили 11 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання коштів державного бюджету і знайшли осіб, які її організували.

Дивися повний текст Поліція викрила злочинців, які привласнили 11 млн гривень держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:32

Ой удивили. Вы проверте Черкасский ЧЕЛУАШ. Как тендеры выйграли, сколько потратили, как эффективно. И проверте почему у мера новый джип, а дороги нечищенны всю зиму...
crypsus
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:21

"Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны" Так что отпускайте - это "инвестор"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39

Должностные лица “Госэкоинвеста” присваивали деньги..

А типа сейчас все должностные лица не присваивают наши деньги все на ЗП в 3600 грн работаю???????????
vasia_fin
 
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