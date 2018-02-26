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Рада призначила нового голову НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:59
Пропонуємо до обговорення:
За проект відповідної постанови проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226.
Дивися повний текст Рада призначила нового голову НБУ
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