За проект відповідної постанови проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226.
Дивися повний текст Рада призначила нового голову НБУ.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:59
Рада призначила нового голову НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада призначила нового голову НБУ.
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:30
это тот случай когда от перемены мест слогаемых сумма не меняется...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:33
И уже курс начал рости...
Господа Украинцы, не поддавайтесь спекулятивному поднятию курса!
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