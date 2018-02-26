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Рада призначила
нового голову НБУ

Рада призначила нового голову НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:59

Рада призначила нового голову НБУ

Пропонуємо до обговорення:
За проект відповідної постанови проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226.

Дивися повний текст Рада призначила нового голову НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:30

это тот случай когда от перемены мест слогаемых сумма не меняется...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:33

И уже курс начал рости...
Господа Украинцы, не поддавайтесь спекулятивному поднятию курса!
latiialeksandr
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:49

Государство у нас долбанутое, отказывается если больше 3-ж переводов в месяц - то фин. мониторинг.. и ничего что общая сумма мизерная. Да вы больше денег потратите на ваш тупой мониторинг чем получено, ненормальные!!!
Сизифов труд, тащемта.

Каких там 150 000 грн госсподи... даже рядом не стояло не лежало. Ах да если-бы.... :shock:

Меньше зарплаты....
Juna
 
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