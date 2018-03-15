Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00
В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:49
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:40
офшорам слава! мальдивы казнокрадам!...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:50
Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
Овочі завжди дорожчають навесні, і дешевшають восени. Але в цьому, звісно, винні Мальдиви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:52
Тоже мне новость.... ее можно постить ежемесячно и прикиньте! Никогда не ошибешься)))
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:52
вы мне открыли глаза! Оказывается говядина, творог и рыба - это овощи. Семенами поделитесь?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:59
Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
За насінням на базар, там бувають бичачі яйка, і молоки в сельодці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
реклама
|