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В Україні за місяць подорожчала
більшість продуктів

В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00

В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00

Всё для народа, и для страны!
Слава хероям, при власти скоты!
sasha30121959
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:49

  sasha30121959 написав:Всё для народа, и для страны! Слава хероям, при власти скоты!

Це чергове "реформоване" покращення.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:40

офшорам слава! мальдивы казнокрадам!...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:50

Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів

Овочі завжди дорожчають навесні, і дешевшають восени. Але в цьому, звісно, винні Мальдиви. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:52

Тоже мне новость.... ее можно постить ежемесячно и прикиньте! Никогда не ошибешься)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:52

  lapay написав:Овочі завжди дорожчають навесні, і дешевшають восени. Але в цьому, звісно, винні Мальдиви.

вы мне открыли глаза! Оказывается говядина, творог и рыба - это овощи. Семенами поделитесь?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:59

Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів

  RomanTik написав:вы мне открыли глаза! Оказывается говядина, творог и рыба - это овощи. Семенами поделитесь?

За насінням на базар, там бувають бичачі яйка, і молоки в сельодці. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:51

Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів

Киев покинул топ-10 дешевых городов мира для жизни
Киев оказался на 4 месте по темпам подорожания среди 133 мегаполисов - за 12 месяцев он поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist, пишет Ubr в четверг, 15 марта
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:59

во всех прилегающих к нам странах(включаю Рашу) творог,рыба и говядина в пересчёте на у.е дороже стоит. Даже куриное филе и то дороже. Только плотное перекрытие границ убъёт рост цен на дешёвый в долларах харч.
барабашов
 
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