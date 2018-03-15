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В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:28
надо бы еще больше учетную ставку поднять, ну чтоб прогноз инфляции на бумажке в НБУ не перерисовывать.
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