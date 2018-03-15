В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів

барабашов написав:
во всех прилегающих к нам странах(включаю Рашу) творог,рыба и говядина в пересчёте на у.е дороже стоит. Даже куриное филе и то дороже. Только плотное перекрытие границ убъёт рост цен на дешёвый в долларах харч.
Так в прилегающих странах и составляющая ЗП в себестоимости на порядок выше и, как следствие, уровень доходов. Т. е. если отнять ЗП от стоимости, то у нас еще и дороже может выйти. Есть у нас еще такая составляющая как сверхприбыль торговых сетей. Например, гречневую крупу производители продают сетям по 16-17 грн./кг, а сети продают по 27-28 грн./кг. Еще и поборами за размещение на полках занимаются - настоящий рэкет.