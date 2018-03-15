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В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:28
надо бы еще больше учетную ставку поднять, ну чтоб прогноз инфляции на бумажке в НБУ не перерисовывать.
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Деньги
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:54
барабашов написав:
во всех прилегающих к нам странах(включаю Рашу) творог,рыба и говядина в пересчёте на у.е дороже стоит. Даже куриное филе и то дороже. Только плотное перекрытие границ убъёт рост цен на дешёвый в долларах харч.
Так в прилегающих странах и составляющая ЗП в себестоимости на порядок выше и, как следствие, уровень доходов. Т. е. если отнять ЗП от стоимости, то у нас еще и дороже может выйти. Есть у нас еще такая составляющая как сверхприбыль торговых сетей. Например, гречневую крупу производители продают сетям по 16-17 грн./кг, а сети продают по 27-28 грн./кг. Еще и поборами за размещение на полках занимаются - настоящий рэкет.
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Ragnar
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:59
Ничо, сейчас доллар ещё немного вырастет и на выходных цены снова пересчитают : ) У них золотое правило: доллар вниз- цены вверх, доллар вверх- цены резко вверх на всё подряд. И по другому уже не бывает.
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Вовка-тренер
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:25
Вовка-тренер написав:
Ничо, сейчас доллар ещё немного вырастет и на выходных цены снова пересчитают : ) У них золотое правило: доллар вниз- цены вверх, доллар вверх- цены резко вверх на всё подряд. И по другому уже не бывает.
Кроме курса доллара есть и другие факторы. Зарплата, налоги, электричество.
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Sam17a
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:13
lapay написав:
Овочі завжди дорожчають навесні, і дешевшають восени. Але в цьому, звісно, винні Мальдиви.
Это только у меня рвотный рефлекс на такого рода посты, вы хоть там думайте прежде чем писать такую банальщину, за что вам там платят?
Вот интересно посмотреть как осенью там что то подешевеет.
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111111111
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