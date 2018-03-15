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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:28
надо бы еще больше учетную ставку поднять, ну чтоб прогноз инфляции на бумажке в НБУ не перерисовывать.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:54
Так в прилегающих странах и составляющая ЗП в себестоимости на порядок выше и, как следствие, уровень доходов. Т. е. если отнять ЗП от стоимости, то у нас еще и дороже может выйти. Есть у нас еще такая составляющая как сверхприбыль торговых сетей. Например, гречневую крупу производители продают сетям по 16-17 грн./кг, а сети продают по 27-28 грн./кг. Еще и поборами за размещение на полках занимаются - настоящий рэкет.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:59
Ничо, сейчас доллар ещё немного вырастет и на выходных цены снова пересчитают : ) У них золотое правило: доллар вниз- цены вверх, доллар вверх- цены резко вверх на всё подряд. И по другому уже не бывает.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:25
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:13
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:39
Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
Все залежить від Мальдів, кожен свідомий ватан це твердо знає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:53
и от мальдив, и от сейшел, но не стоит забывать и про панаму и другие офшоры...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:32
учитывая, что в обычных семьях больше половины доходов уходит на питание, любой рост цен на продукты бьет апперкотом по семейным бюджетам. И после этого всякие там Ревы и кто сверху него и кто с низу рассказывают про низкие инфляции, и как они классно побеждают в экономике. Уе,ки.
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