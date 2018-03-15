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В Україні за місяць подорожчала
більшість продуктів

В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:28

надо бы еще больше учетную ставку поднять, ну чтоб прогноз инфляции на бумажке в НБУ не перерисовывать.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:54

  барабашов написав:во всех прилегающих к нам странах(включаю Рашу) творог,рыба и говядина в пересчёте на у.е дороже стоит. Даже куриное филе и то дороже. Только плотное перекрытие границ убъёт рост цен на дешёвый в долларах харч.

Так в прилегающих странах и составляющая ЗП в себестоимости на порядок выше и, как следствие, уровень доходов. Т. е. если отнять ЗП от стоимости, то у нас еще и дороже может выйти. Есть у нас еще такая составляющая как сверхприбыль торговых сетей. Например, гречневую крупу производители продают сетям по 16-17 грн./кг, а сети продают по 27-28 грн./кг. Еще и поборами за размещение на полках занимаются - настоящий рэкет.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:59

Ничо, сейчас доллар ещё немного вырастет и на выходных цены снова пересчитают : ) У них золотое правило: доллар вниз- цены вверх, доллар вверх- цены резко вверх на всё подряд. И по другому уже не бывает.
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:25

  Вовка-тренер написав:Ничо, сейчас доллар ещё немного вырастет и на выходных цены снова пересчитают : ) У них золотое правило: доллар вниз- цены вверх, доллар вверх- цены резко вверх на всё подряд. И по другому уже не бывает.

Кроме курса доллара есть и другие факторы. Зарплата, налоги, электричество.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:13

  lapay написав:Овочі завжди дорожчають навесні, і дешевшають восени. Але в цьому, звісно, винні Мальдиви. :)


Это только у меня рвотный рефлекс на такого рода посты, вы хоть там думайте прежде чем писать такую банальщину, за что вам там платят?
Вот интересно посмотреть как осенью там что то подешевеет.
111111111
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:39

Re: В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів

  111111111 написав:Вот интересно посмотреть как осенью там что то подешевеет.

Все залежить від Мальдів, кожен свідомий ватан це твердо знає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:53

  lapay написав:
  111111111 написав:Вот интересно посмотреть как осенью там что то подешевеет.

Все залежить від Мальдів, кожен свідомий ватан це твердо знає.

и от мальдив, и от сейшел, но не стоит забывать и про панаму и другие офшоры... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:32

учитывая, что в обычных семьях больше половины доходов уходит на питание, любой рост цен на продукты бьет апперкотом по семейным бюджетам. И после этого всякие там Ревы и кто сверху него и кто с низу рассказывают про низкие инфляции, и как они классно побеждают в экономике. Уе,ки.
Jack Reacher
 
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  #<12
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