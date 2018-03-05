Верховна Рада звільнила Валерію Гонтарєву з посади голови Національного банку.
Дивися повний текст Депутати звільнили Гонтарєву.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:09
Депутати звільнили Гонтарєву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати звільнили Гонтарєву.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:09
Рибка вийшла сухою з води... А скільки мільярдів грошей з казни вгатила вона в рефінансування банків?! А скільки мільярдів держава залишилася винною (заборгувала) Коломойському після так званої націоналізації Приватбанку?! Серед сотні знищених Гонтарєвою банків - десятки таких, які були задушені "акулами бізнесу". Всі сигнали про кримінальні оборудки НБУ та про викачування грошей в офшорні діри так і залишилися пустопорожніми балачками. Порошенківська протеже весело помахала ручкою і всі ті заяви про порушення кримінальних справ проти Гонтарєвої - їй до лампочки...
реклама
|