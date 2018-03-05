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Депутати звільнили Гонтарєву

Депутати звільнили Гонтарєву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:09

Депутати звільнили Гонтарєву

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада звільнила Валерію Гонтарєву з посади голови Національного банку.

Дивися повний текст Депутати звільнили Гонтарєву.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:09

Рибка вийшла сухою з води... А скільки мільярдів грошей з казни вгатила вона в рефінансування банків?! А скільки мільярдів держава залишилася винною (заборгувала) Коломойському після так званої націоналізації Приватбанку?! Серед сотні знищених Гонтарєвою банків - десятки таких, які були задушені "акулами бізнесу". Всі сигнали про кримінальні оборудки НБУ та про викачування грошей в офшорні діри так і залишилися пустопорожніми балачками. Порошенківська протеже весело помахала ручкою і всі ті заяви про порушення кримінальних справ проти Гонтарєвої - їй до лампочки...
okra-okra
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:32

  okra-okra написав:Рибка вийшла сухою з води... А скільки мільярдів грошей з казни вгатила вона в рефінансування банків?! А скільки мільярдів держава залишилася винною (заборгувала) Коломойському після так званої націоналізації Приватбанку?! Серед сотні знищених Гонтарєвою банків - десятки таких, які були задушені "акулами бізнесу". Всі сигнали про кримінальні оборудки НБУ та про викачування грошей в офшорні діри так і залишилися пустопорожніми балачками. Порошенківська протеже весело помахала ручкою і всі ті заяви про порушення кримінальних справ проти Гонтарєвої - їй до лампочки...

А у кого-то были на этот счет сомнения?
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RomanTik
 
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