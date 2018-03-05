Верховна Рада звільнила Валерію Гонтарєву з посади голови Національного банку.
Дивися повний текст Депутати звільнили Гонтарєву.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:09
Депутати звільнили Гонтарєву
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Дивися повний текст Депутати звільнили Гонтарєву.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:09
Рибка вийшла сухою з води... А скільки мільярдів грошей з казни вгатила вона в рефінансування банків?! А скільки мільярдів держава залишилася винною (заборгувала) Коломойському після так званої націоналізації Приватбанку?! Серед сотні знищених Гонтарєвою банків - десятки таких, які були задушені "акулами бізнесу". Всі сигнали про кримінальні оборудки НБУ та про викачування грошей в офшорні діри так і залишилися пустопорожніми балачками. Порошенківська протеже весело помахала ручкою і всі ті заяви про порушення кримінальних справ проти Гонтарєвої - їй до лампочки...
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:32
А у кого-то были на этот счет сомнения?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:58
Неплохой такой отпуск - почти год. Наверное за свой счет
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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