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Гонтарева розповіла, хто з
олігархів скільки винен Нацбанку

Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:51

Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова Національного банку Валерія Гонтарева сказала під час звіту щодо своєї діяльності на посаді очільника НБУ у Верховній Рад.

Дивися повний текст Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:51

А вы, народ, пашите - ваши налоги ждут очередные бахматюки, фирташи.. а глав нацбанка всего лишь увольняют
Moimir
 
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