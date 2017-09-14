Про це голова Національного банку Валерія Гонтарева сказала під час звіту щодо своєї діяльності на посаді очільника НБУ у Верховній Рад.
Дивися повний текст Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:51
Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку
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Дивися повний текст Гонтарева розповіла, хто з олігархів скільки винен Нацбанку.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:51
А вы, народ, пашите - ваши налоги ждут очередные бахматюки, фирташи.. а глав нацбанка всего лишь увольняют
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