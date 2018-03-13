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Голова НБУ назвав ключові
напрямки діяльності Нацбанку

Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:21

Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
ВР затвердила Якова Смолія на посаді голови Національного банку.

Дивися повний текст Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:21

Які все ж таки наші мільярдери працьовиті:
Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту призначити на посаду керівника Нацбанку виконувача обов'язків глави НБУ Якова Смолія.
56-річний Яків Смолій - один із найбагатших топ-чиновників країни. 2015 року на банківських рахунках мав $98,7 млн. https://gazeta.ua/articles/politics/_komitet-odobriv-dolarovogo-miljonera-na-kerivnika-nacbanku/818835
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:25

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сірий
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  сірий написав:Бакс по 19

за 0.5 бакса)
sdmitruk
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