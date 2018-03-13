ВР затвердила Якова Смолія на посаді голови Національного банку.
Дивися повний текст Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:21
Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:21
Які все ж таки наші мільярдери працьовиті:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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