|
|
|
Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:21
Пропонуємо до обговорення:
ВР затвердила Якова Смолія на посаді голови Національного банку.
Дивися повний текст Голова НБУ назвав ключові напрямки діяльності Нацбанку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80803
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:21
Які все ж таки наші мільярдери працьовиті:
Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту призначити на посаду керівника Нацбанку виконувача обов'язків глави НБУ Якова Смолія.
56-річний Яків Смолій - один із найбагатших топ-чиновників країни. 2015 року на банківських рахунках мав $98,7 млн. https://gazeta.ua/articles/politics/_komitet-odobriv-dolarovogo-miljonera-na-kerivnika-nacbanku/818835
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:25
Бакс по 19
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 783
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:19
сірий написав:
Бакс по 19
за 0.5 бакса)
-
sdmitruk
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 11.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:57
не надо наглеть, курс будет установлен строго по биг-маку
-
saz
-
-
- Повідомлень: 479
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:16
А-ха-ха-ха. Дурний думкою багатіє.
-
rubin2709
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|