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У МВФ нагадали Україні про
встановлення ринкових цін на газ

У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39

У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.

Дивися повний текст У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:28

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