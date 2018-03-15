Поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.
Дивися повний текст У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39
У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:52
мы их душили-душили...
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