З сьогоднішнього дня діють нові вимоги, що включають встановлення валідатора для електронної оплати.
Дивися повний текст Київських маршрутників зобов'яжуть встановити валідатори для е-квитка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:02
Київських маршрутників зобов'яжуть встановити валідатори...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київських маршрутників зобов'яжуть встановити валідатори для е-квитка.
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:02
И что мне, как пассажиру, с того толку? Кому-то ведь за все это оборудование придется расплатиться, и что-то мне подсказывает, что, в конечном итоге, за это покращення придется платить мне.
реклама
|