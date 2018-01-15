RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київських маршрутників зобов'яжуть
встановити валідатори...

Київських маршрутників зобов'яжуть встановити валідатори...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:02

Київських маршрутників зобов'яжуть встановити валідатори...

Пропонуємо до обговорення:
З сьогоднішнього дня діють нові вимоги, що включають встановлення валідатора для електронної оплати.

Дивися повний текст Київських маршрутників зобов'яжуть встановити валідатори для е-квитка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80803
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:02

И что мне, как пассажиру, с того толку? Кому-то ведь за все это оборудование придется расплатиться, и что-то мне подсказывает, что, в конечном итоге, за это покращення придется платить мне.
headshaker
 
Повідомлень: 766
З нами з: 08.05.15
Подякував: 429 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 27 лют, 2018 12:15
38 3098
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 17:07
galex
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали 1 ... 27, 28, 29
R2 » Пон 15 січ, 2018 20:07
289 15464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 15:07
BIGor
КМДА: в київських кіосках не мають права продавати алкоголь
R2 » П'ят 02 лют, 2018 09:40
6 225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 16:10
asteronoa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.