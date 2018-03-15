RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зробили ще один крок
до розвитку криптоекономіки

В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:39

В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй Facebook-сторінці.

Дивися повний текст В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:39

Круто, если сделают. Не будут больше майнеров кошмарить.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
R2 » Чет 15 бер, 2018 15:00
7 178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 19:59
lapay
У МВФ нагадали Україні про встановлення ринкових цін на газ
R2 » Чет 15 бер, 2018 17:39
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 19:52
Тракторист
Канадський експерт назвав найнеобхідніші Україні реформи
R2 » Чет 15 бер, 2018 13:37
0 21
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 13:37
R2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2000)
15.03.2018 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.