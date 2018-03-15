Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:39
В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки
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Дивися повний текст В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки.
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