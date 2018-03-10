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Цього року дорожні роботи
розпочнуться з квітня

Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:47

Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України і "Укравтодор" планують почати дорожнє будівництво в 2018 році з квітня.

Дивися повний текст Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:47

вчера на улице Константиновской (Подол, Киев) выполняли ямочный ремонт - асфальтом засыпали лужи, так что ничего не меняется - дороги никого не интересуют, а только бабло которое можно украсть на этих работах...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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