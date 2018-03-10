Кабінет міністрів України і "Укравтодор" планують почати дорожнє будівництво в 2018 році з квітня.
Дивися повний текст Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:47
Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:47
вчера на улице Константиновской (Подол, Киев) выполняли ямочный ремонт - асфальтом засыпали лужи, так что ничего не меняется - дороги никого не интересуют, а только бабло которое можно украсть на этих работах...
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