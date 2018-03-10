Цього року дорожні роботи розпочнуться з квітня

Додано: Чет 15 бер, 2018 19:47

вчера на улице Константиновской (Подол, Киев) выполняли ямочный ремонт - асфальтом засыпали лужи, так что ничего не меняется - дороги никого не интересуют, а только бабло которое можно украсть на этих работах...

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