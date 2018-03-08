Кабмін подав до Верховної Ради три законопроекти, що захищають українських виробників від конкурентів.
Дивися повний текст Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну: Кабмін переписав закони.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55
Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну: Кабмін переписав закони.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55
Занимаются бумага марательством единственный действенный метод это конкуренция
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