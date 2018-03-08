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Захистити Україну від дешевого
імпорту за будь-яку ціну:...

Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55

Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін подав до Верховної Ради три законопроекти, що захищають українських виробників від конкурентів.

Дивися повний текст Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну: Кабмін переписав закони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55

Занимаются бумага марательством единственный действенный метод это конкуренция
lsd08111982
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