Кабмін подав до Верховної Ради три законопроекти, що захищають українських виробників від конкурентів.
Дивися повний текст Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну: Кабмін переписав закони.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55
Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну: Кабмін переписав закони.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55
Занимаются бумага марательством единственный действенный метод это конкуренция
Додано: Пон 19 бер, 2018 08:56
Конкуренция - это не решение вопросов с развитием и расширением экономики. Учитывая тот фактор, что конкуренция в банковской сфере была очень неугодна нынешним горе-рехформаторам (скажем прямо горе-рехформатоы - это агенты иностранных корпораций, агенты иностранных государств-агрессоров), даже без экономического образования можно с уверенностью утверждать, что в результате резкого уменьшения числа банков в Украине, произошло только ухудшение качества банковских услуг и выросли цены на банковские услуги.
Про то, что в результате искусственного банкротства около сотни банков были украдены миллиарды денег НБУ, можно не упоминать. Так как воровство при вооруженных агрессиях извне является неотвратимым фактором.
Следовательно правильный вывод заключается в том, что конкуренция это всего лишь:
- метод для сдерживания роста рыночных цен,
- метод внедрения стандартов для продукции и услуг и повышения среднего уровня качества.
Конкуренцию нельзя применять для обеспечения расширения экономики и ее роста. В нашем случае, как и раньше, сначала идет - государственная поддержка важным проектам (обеспечивающая им отсутствие конкуренции на этапе формирования и расширения). Потом, когда государственная поддержка ослабляется, конкуренция проектам сама появляется. И темпы роста в этот момент начинают снижаться, как правило.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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