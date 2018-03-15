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Захистити Україну від дешевого
імпорту за будь-яку ціну:...

Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55

Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін подав до Верховної Ради три законопроекти, що захищають українських виробників від конкурентів.

Дивися повний текст Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну: Кабмін переписав закони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55

Занимаются бумага марательством единственный действенный метод это конкуренция
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:56

  lsd08111982 написав:Занимаются бумага марательством, единственный действенный метод это конкуренция

Конкуренция - это не решение вопросов с развитием и расширением экономики. Учитывая тот фактор, что конкуренция в банковской сфере была очень неугодна нынешним горе-рехформаторам (скажем прямо горе-рехформатоы - это агенты иностранных корпораций, агенты иностранных государств-агрессоров), даже без экономического образования можно с уверенностью утверждать, что в результате резкого уменьшения числа банков в Украине, произошло только ухудшение качества банковских услуг и выросли цены на банковские услуги.

Про то, что в результате искусственного банкротства около сотни банков были украдены миллиарды денег НБУ, можно не упоминать. Так как воровство при вооруженных агрессиях извне является неотвратимым фактором.

Следовательно правильный вывод заключается в том, что конкуренция это всего лишь:
- метод для сдерживания роста рыночных цен,
- метод внедрения стандартов для продукции и услуг и повышения среднего уровня качества.

Конкуренцию нельзя применять для обеспечения расширения экономики и ее роста. В нашем случае, как и раньше, сначала идет - государственная поддержка важным проектам (обеспечивающая им отсутствие конкуренции на этапе формирования и расширения). Потом, когда государственная поддержка ослабляется, конкуренция проектам сама появляется. И темпы роста в этот момент начинают снижаться, как правило.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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