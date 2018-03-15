Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...

Додано: Пон 19 бер, 2018 08:56

lsd08111982 написав: Занимаются бумага марательством, единственный действенный метод это конкуренция Занимаются бумага марательством, единственный действенный метод это конкуренция

Конкуренция - это не решение вопросов с развитием и расширением экономики. Учитывая тот фактор, что конкуренция в банковской сфере была очень неугодна нынешним горе-рехформаторам (скажем прямо горе-рехформатоы - это агенты иностранных корпораций, агенты иностранных государств-агрессоров), даже без экономического образования можно с уверенностью утверждать, что в результате резкого уменьшения числа банков в Украине, произошло только ухудшение качества банковских услуг и выросли цены на банковские услуги.Про то, что в результате искусственного банкротства около сотни банков были украдены миллиарды денег НБУ, можно не упоминать. Так как воровство при вооруженных агрессиях извне является неотвратимым фактором.Следовательно правильный вывод заключается в том, что конкуренция это всего лишь:- метод для сдерживания роста рыночных цен,- метод внедрения стандартов для продукции и услуг и повышения среднего уровня качества.Конкуренцию нельзя применять для обеспечения расширения экономики и ее роста. В нашем случае, как и раньше, сначала идет - государственная поддержка важным проектам (обеспечивающая им отсутствие конкуренции на этапе формирования и расширения). Потом, когда государственная поддержка ослабляется, конкуренция проектам сама появляется. И темпы роста в этот момент начинают снижаться, как правило.