Ціни на електрику в Україні найвищі в Європі.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25
Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП
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Дивися повний текст Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП.
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25
Это кто Вам сказал про "самые высокие в Европе цены"? Цены для домохозяйств - одни из самых низких в Европе.
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