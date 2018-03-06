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Тарифи на електроенергію
підвищувати не збираються - НКРЕКП

Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25

Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на електрику в Україні найвищі в Європі.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25

Это кто Вам сказал про "самые высокие в Европе цены"? Цены для домохозяйств - одни из самых низких в Европе.
mirval
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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