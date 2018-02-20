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У США прискорюються темпи
видобутку сланцевої нафти

У США прискорюються темпи видобутку сланцевої нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25

У США прискорюються темпи видобутку сланцевої нафти

Пропонуємо до обговорення:
У щомісячному звіті Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США підвищило прогноз видобутку сланцевої нафти в квітні до 7 мільйонів барелів на день.

Дивися повний текст У США прискорюються темпи видобутку сланцевої нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25

Ну, так и от российской нефти можно будет отказаться ))
myshapiton
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