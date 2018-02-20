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У США прискорюються темпи видобутку сланцевої нафти
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25
Пропонуємо до обговорення:
У щомісячному звіті Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США підвищило прогноз видобутку сланцевої нафти в квітні до 7 мільйонів барелів на день.
Дивися повний текст У США прискорюються темпи видобутку сланцевої нафти
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:25
Ну, так и от российской нефти можно будет отказаться ))
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myshapiton
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