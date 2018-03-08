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Останні чотири роки НБУ був
по-справжньому незалежний -...

Останні чотири роки НБУ був по-справжньому незалежний -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:35

Останні чотири роки НБУ був по-справжньому незалежний -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент підкреслив, що незалежність – це найважливіше для будь-якого регулятора.

Дивися повний текст Останні чотири роки НБУ був по-справжньому незалежний - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:35

Пожалуй, соглашусь.

Полностью неуязвим реальностью, здравым смыслом и чувствами совести и меры!

Никогда в истории Украины гривна не обесценивалась с такой скоростью. И никогда не было таких масштабных махинаций с рекапитализацией и проблемными активами
Criticus
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