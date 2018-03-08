Президент підкреслив, що незалежність – це найважливіше для будь-якого регулятора.
Дивися повний текст Останні чотири роки НБУ був по-справжньому незалежний - Порошенко.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:35
Останні чотири роки НБУ був по-справжньому незалежний -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Останні чотири роки НБУ був по-справжньому незалежний - Порошенко.
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:35
Пожалуй, соглашусь.
Полностью неуязвим реальностью, здравым смыслом и чувствами совести и меры!
Никогда в истории Украины гривна не обесценивалась с такой скоростью. И никогда не было таких масштабных махинаций с рекапитализацией и проблемными активами
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