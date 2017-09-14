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В Оренбурзі була виявлена
одна з найбільших в Росії...

В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20

В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...

Пропонуємо до обговорення:
У російському місті Оренбурзі поліція виявила один з найбільших об'єктів для майнінгу біткойнів на території РФ. Невідомі майнери незаконно створили ферму на закритому заводі, підключивши кабелі до розташованої поблизу підстанції.

Дивися повний текст В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії нелегальних криптоферм.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20

Это они что на 1 миллион баксов электроэнергии натырили?
papchik
 
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