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В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20
Пропонуємо до обговорення:
У російському місті Оренбурзі поліція виявила один з найбільших об'єктів для майнінгу біткойнів на території РФ. Невідомі майнери незаконно створили ферму на закритому заводі, підключивши кабелі до розташованої поблизу підстанції.
Дивися повний текст В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії нелегальних криптоферм
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20
Это они что на 1 миллион баксов электроэнергии натырили?
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papchik
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