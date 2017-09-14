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В Оренбурзі була виявлена
одна з найбільших в Росії...

В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20

В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...

Пропонуємо до обговорення:
У російському місті Оренбурзі поліція виявила один з найбільших об'єктів для майнінгу біткойнів на території РФ. Невідомі майнери незаконно створили ферму на закритому заводі, підключивши кабелі до розташованої поблизу підстанції.

Дивися повний текст В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії нелегальних криптоферм.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20

Это они что на 1 миллион баксов электроэнергии натырили?
papchik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:01

Майнили в поддержку Оренбуржской Народной Республики, матиос не даст соврать.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:04

Re: В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...

Цікаво, а що вигідніше - автономна конопляна ферма, чи криптоферма? Перша хоч стільки електрики не жере.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:33

Re: В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...

один из самых крупных объектов для майнинга биткоинов
...
следователи нашли стеллажи с ASIC-майнерами. Ферма была оснащена мощными специализированными схемами, а не обычными видеокартами, которые используют майнеры-любители.


Журналистам невдомек, что биткойны на видеокартах не майнят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:34

For Sommer. Как раз майнинг с видеокарт и начался. У некоторых видеокарт вычислительная мощность больше, чем у CPU, с которыми они работают. Это потом уже ASIC-и появились. Но в чем нелегальность криптоферм? Тырили электроэнегрию? Так криминал в воровстве электроэнергии, а не в факте майнинга. Или майнинг уже вне закона?
ovg
 
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