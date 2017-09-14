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В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії...
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20
Пропонуємо до обговорення:
У російському місті Оренбурзі поліція виявила один з найбільших об'єктів для майнінгу біткойнів на території РФ. Невідомі майнери незаконно створили ферму на закритому заводі, підключивши кабелі до розташованої поблизу підстанції.
Дивися повний текст В Оренбурзі була виявлена одна з найбільших в Росії нелегальних криптоферм
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20
Это они что на 1 миллион баксов электроэнергии натырили?
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papchik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:01
Майнили в поддержку Оренбуржской Народной Республики, матиос не даст соврать.
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:04
Цікаво, а що вигідніше - автономна конопляна ферма, чи криптоферма? Перша хоч стільки електрики не жере.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:33
один из самых крупных объектов для майнинга биткоинов
...
следователи нашли стеллажи с ASIC-майнерами. Ферма была оснащена мощными специализированными схемами, а не обычными видеокартами, которые используют майнеры-любители.
Журналистам невдомек, что биткойны на видеокартах не майнят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:34
For Sommer. Как раз майнинг с видеокарт и начался. У некоторых видеокарт вычислительная мощность больше, чем у CPU, с которыми они работают. Это потом уже ASIC-и появились. Но в чем нелегальность криптоферм? Тырили электроэнегрию? Так криминал в воровстве электроэнергии, а не в факте майнинга. Или майнинг уже вне закона?
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ovg
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52
ovg написав:
For Sommer. Как раз майнинг с видеокарт и начался. У некоторых видеокарт вычислительная мощность больше, чем у CPU, с которыми они работают. Это потом уже ASIC-и появились. Но в чем нелегальность криптоферм? Тырили электроэнегрию? Так криминал в воровстве электроэнергии, а не в факте майнинга. Или майнинг уже вне закона?
2010 год.. видеокарты у меня в помине не было. А вот на простом железе биток неплохо добывался, по монете в день.
Ах если бы, ах если бы... )
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magneet
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:39
magneet написав:
2010 год.. видеокарты у меня в помине не было. А вот на простом железе биток неплохо добывался, по монете в день. Ах если бы, ах если бы... )
Компьютер без видеокарты не включится : )
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Forum
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:27
Forum написав:
Компьютер без видеокарты не включится : )
видео в современных процессорах встроено в сам проц - вот без него точно комп не включится. ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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