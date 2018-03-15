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Южаніна розповіла, як будуть
вирішувати проблему...

Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:35

Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему...

Пропонуємо до обговорення:
Про таке заявила голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Дивися повний текст Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему "єврономерів" в Україні.
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