Про таке заявила голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему "єврономерів" в Україні.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:35
Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему "єврономерів" в Україні.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:54
У этих яйцеголовых,инопланетных созданий (со времен горбачева и ранее)язык общения другой, непонятный.
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