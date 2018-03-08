Про таке заявила голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему "єврономерів" в Україні.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:35
Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему "єврономерів" в Україні.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:54
У этих яйцеголовых,инопланетных созданий (со времен горбачева и ранее)язык общения другой, непонятный.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:46
от это по нашему! бороться не с причиной (запрет на растаможку ниже евро 5 и конской стоимостью растаможки), а со следствием (искать способ угодить нарушителям законов).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:36
..эта тетка права только в одном: решать эту "проблему" давно пора.. вот только ГЛАВНАЯ "проблема" - ЭТО ОНА И ЕЕ ПАТРОНЫ-БАРЫГИ У ВЛАСТИ!!.. не желая//не умея//а скорее всего - имея солидные барыши от ввоза "нелегалов" на таможенную территорию, эти барыги и дальше, НЕ ПРЕДЛАГАЯ никаких реальных действенных механизмов ЛЕГАЛЬНО ввозить норм.тачки по НОРМАЛЬНЫМ расценкам (пусть это будут вменяемые индикативные цены или что-то подобное!) - опять пытаются "затушить пожар" за счет законопослушных "ослов", выложивших ранее из своего кармана непомерные акцизы, ПДВ и пошлину.. и теперь еще и оказавшихся "в дураках"!!..
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:21
Re: Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему...
Все эти еврономера надо пустить на металоллом
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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