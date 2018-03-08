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Южаніна розповіла, як будуть вирішувати проблему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:34
A почему не Грузия у них условия терпимей да и Молдова не показатель.
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cotiiren
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