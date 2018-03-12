Конструкторське бюро "Південне" на початку року показало презентацію креслень космічного корабля, який більше схожий на літак, ніж на традиційну ракету.
Дивися повний текст Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії - ЗМІ.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:47
Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії - ЗМІ.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:47
Ага, а потом прямо через Гиперлуп на космодром в Австралию. И имя дадим проекту подходящее - "Новые Васюки 2"
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:01
Re: Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:05
Re: Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії.
Саудити хитрі. Спонсорували на 50% розробку пакистанської ядерної зброї, і, тепер, Пакистан дасть їм 6 бомб, в разі необхідності.
Спонсорують українських ракетобудівників, і, вірогідно, отримають засоби доставки цих бомб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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