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Україна готує космічний корабель
для Саудівської Аравії...

Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:47

Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії...

Пропонуємо до обговорення:
Конструкторське бюро "Південне" на початку року показало презентацію креслень космічного корабля, який більше схожий на літак, ніж на традиційну ракету.

Дивися повний текст Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:47

Ага, а потом прямо через Гиперлуп на космодром в Австралию. И имя дадим проекту подходящее - "Новые Васюки 2"
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:01

Re: Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії.

ну кому для саудитов ракеты делать, а кому для себя, высокоскрепные, из г-на Зображення
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:05

Re: Україна готує космічний корабель для Саудівської Аравії.

“Хоча ці дві країни здаються дивними союзниками, Україна і Саудівська Аравія співпрацювали в ряді аерокосмічних проектів, включаючи тактичну балістичну ракету “Грім-2”, наукову ракету-зонд і зенітну ракету”, – йдеться в статті Popular Mechanics.

Саудити хитрі. Спонсорували на 50% розробку пакистанської ядерної зброї, і, тепер, Пакистан дасть їм 6 бомб, в разі необхідності.
За год до этого газета The Guardian, ссылаясь на данные источников «западной разведки», писала, что Саудовская Аравия более чем наполовину профинансировала ядерную программу Пакистана. В обмен на свои инвестиции королевство получило право купить арсенал в пять-шесть боеголовок у Исламабада в случае, если обстановка в регионе ухудшится.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/03/2018/ ... m=newsfeed

Спонсорують українських ракетобудівників, і, вірогідно, отримають засоби доставки цих бомб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:59

Там уже решено очень много проблем по проекту. Жарозащитные панели уже готовы, причем Южное разрабатывали их за европейские деньги по программе европейских многоразовых космических кораблей.

Прямоточный двигатель уже есть в железе и для его тестирования собрали специальную установку, которая разгоняет воздух до гиперзвуковой скорости.

Двигатель скорее всего будет запорожский форсированный АИ-222.

Короче, пока зрадофилы раскидывают какашки, нормальные люди поднимают страну.
myshapiton
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