Проект рішення буде розглядатися на пленарному засіданні Київради.
Дивися повний текст У Київраді хочуть скасування переходу на літній час.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51
У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київраді хочуть скасування переходу на літній час.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Глупость сама смена времени, вообще то. Но вот почему этим озаботился Киевсовет, непонятно.
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