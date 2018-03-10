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У Київраді хочуть скасування
переходу на літній час

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

Пропонуємо до обговорення:
Проект рішення буде розглядатися на пленарному засіданні Київради.

Дивися повний текст У Київраді хочуть скасування переходу на літній час.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51

Глупость.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57

Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

anton_gms написав:Глупость.
Глупость сама смена времени, вообще то. Но вот почему этим озаботился Киевсовет, непонятно.
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Faceless
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