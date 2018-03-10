Проект рішення буде розглядатися на пленарному засіданні Київради.
Дивися повний текст У Київраді хочуть скасування переходу на літній час.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51
У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київраді хочуть скасування переходу на літній час.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Глупость сама смена времени, вообще то. Но вот почему этим озаботился Киевсовет, непонятно.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:28
Faceless Почему он озаботился именно сейчас, когда стрелки переводить нужно? Зима пришла внезапно? ВЫБОРЫ.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:32
Не высыпаются, все о городе думают. А тут лишний ночной час отбирают, теперь заново пересчитывать сауну, расходы на субботних девочек по вызову урезать... гм... о чем это я? Ага, вот! Они волнуются, что уборочные службы за неполные ночные часы не успеют город вычистить до блеска)))
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:05
Ідіоти. Якщо вже й відміняти перехід, то залишатися на літньому часі як більш відповідному загальноприйнятому робочому графіку.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:09
Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
Киев будет жить по одному времени, вся остальная страна - по другому. Будем как большие страны, с разными часовыми поясами)))
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