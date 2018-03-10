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У Київраді хочуть скасування
переходу на літній час

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51

У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

Пропонуємо до обговорення:
Проект рішення буде розглядатися на пленарному засіданні Київради.

Дивися повний текст У Київраді хочуть скасування переходу на літній час.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51

Глупость.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:57

Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

anton_gms написав:Глупость.
Глупость сама смена времени, вообще то. Но вот почему этим озаботился Киевсовет, непонятно.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:28

Faceless Почему он озаботился именно сейчас, когда стрелки переводить нужно? Зима пришла внезапно? ВЫБОРЫ.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:32

  Faceless написав:Глупость сама смена времени, вообще то. Но вот почему этим озаботился Киевсовет, непонятно.

Не высыпаются, все о городе думают. А тут лишний ночной час отбирают, теперь заново пересчитывать сауну, расходы на субботних девочек по вызову урезать... гм... о чем это я? Ага, вот! Они волнуются, что уборочные службы за неполные ночные часы не успеют город вычистить до блеска)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:05

Ідіоти. Якщо вже й відміняти перехід, то залишатися на літньому часі як більш відповідному загальноприйнятому робочому графіку.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:08

Это теперь тоже местные власти решают? ))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:09

Re: У Київраді хочуть скасування переходу на літній час

Киев будет жить по одному времени, вся остальная страна - по другому. Будем как большие страны, с разными часовыми поясами)))
Natt
 
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